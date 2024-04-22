Из-за эпизода с Луниным: 'Барселона' хочет переиграть матч с 'Реалом'

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта потребовал от Королевской федерации футбола Испании (RFEF) предоставить все медиаматериалы скандального эпизода матча с мадридским "Реалом" с участием Андрея Лунина. Глава "блаугранас" возмутился решением арбитра встречи 21 апреля после подсказки видеоассистента не засчитать взятие ворот украинца.

Соответствующее обращение Лапорты было опубликовано на официальном сайте "Барселоны". Эпизод произошел на 29-й минуте встречи, когда после удара хавбека Ламина Ямаля Лунин отбил мяч с линии ворот, однако многим болельщикам и игрокам каталонцев показалось, что наш соотечественник не спас свою команду от гола. Арбитр обратился к системе VAR, которая очень долго перепроверяла момент, но взятие ворот не зафиксировала.

"Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются судьи, но именно по этой причине существуют такие инструменты, как VAR. Вчера произошло несколько спорных инцидентов, но среди них есть один, который имеет решающее значение и может изменить результат игры. Я имею в виду "фантомный гол" Ламина. Если после анализа документации клуб поймет, что при пересмотре инцидента была допущена ошибка, мы предпримем все возможные меры, чтобы переломить ситуацию, не сбрасывая со счетов переигровку, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки VAR", – сказал Лапорта.

Отметим, что видеоповторы эпизода не смогли дать полной картины о том, пересек ли мяч полностью линию ворот Лунина, а в чемпионате Испании не задействуется автоматическая система определения голов.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин выиграл серию пенальти и вывел мадридский "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов. А видео реакции голкипера на выход в третий этап плей-офф турнира собрало более 4,5 миллиона просмотров.

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