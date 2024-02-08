'Это идея и план': вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из 'Реала'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин впервые открыто выразил желание продолжить свою карьеру в мадридском "Реале". Наш соотечественник, который в нынешнем сезоне сумел стать первым номером столичной команды после травмы бельгийца Тибо Куртуа, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисбалаги, также подтвердил, что его контракт действует до лета 2025 года.

Об этом Лунин заявил в разговоре с корреспондентом El Chiringuito TV, пишет портал Estadio Deportivo. 24-летний уроженец Краснограда подчеркнул, что сейчас переживает один из лучших моментов своей карьеры, так как выступает за основу легендарного клуба и имеет симпатию болельщиков.

"Очевидно, я бы хотел продолжить карьеру в "Реале". У меня есть контракт до 2025 года, его продление – это идея и план, но я даже не знаю, что может произойти. Конечно, сейчас лучший момент в карьере. Это что-то невероятное, особенно когда болельщики скандируют твое имя, особенно для такого парня, как я, – из города с 30 000 жителей. Я никогда не мог себе этого представить, это что-то из другого мира", – сказал Лунин.

Ранее стало известно, что игра украинского вратаря в нынешнем сезоне убедило руководство мадридского "Реала" не выкупать контракт Кепы Аррисабалаги у лондонского "Челси".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января стало известно, что руководство "Реала" намерено сохранить Лунина. Андрей получил предложение продлить свое действующее соглашение с "королевским клубом" до лета 2030 года.

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