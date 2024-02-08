newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Это идея и план": вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из "Реала"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
963
'Это идея и план': вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из 'Реала'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин впервые открыто выразил желание продолжить свою карьеру в мадридском "Реале". Наш соотечественник, который в нынешнем сезоне сумел стать первым номером столичной команды после травмы бельгийца Тибо Куртуа, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисбалаги, также подтвердил, что его контракт действует до лета 2025 года.

Об этом Лунин заявил в разговоре с корреспондентом El Chiringuito TV, пишет портал Estadio Deportivo. 24-летний уроженец Краснограда подчеркнул, что сейчас переживает один из лучших моментов своей карьеры, так как выступает за основу легендарного клуба и имеет симпатию болельщиков.

"Это идея и план": вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из "Реала"
"Это идея и план": вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из "Реала"

"Очевидно, я бы хотел продолжить карьеру в "Реале". У меня есть контракт до 2025 года, его продление – это идея и план, но я даже не знаю, что может произойти. Конечно, сейчас лучший момент в карьере. Это что-то невероятное, особенно когда болельщики скандируют твое имя, особенно для такого парня, как я, – из города с 30 000 жителей. Я никогда не мог себе этого представить, это что-то из другого мира", – сказал Лунин.

"Это идея и план": вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из "Реала"

Ранее стало известно, что игра украинского вратаря в нынешнем сезоне убедило руководство мадридского "Реала" не выкупать контракт Кепы Аррисабалаги у лондонского "Челси".

"Это идея и план": вратарь сборной Украины впервые ответил на вопрос об уходе из "Реала"

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января стало известно, что руководство "Реала" намерено сохранить Лунина. Андрей получил предложение продлить свое действующее соглашение с "королевским клубом" до лета 2030 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!