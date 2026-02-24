'Вписал себя в историю позора': Свитолина отреагировала на дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), который дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича на Играх-2026 в Милане. Спортсменка поддержала соотечественника, которому не позволили выйти на старт в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ.

Видео дня

Об этом Свитолина написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она назвала решение МОК откровенно позорным, а также поблагодарила Гераскевича за категоричную позицию в отношении памяти украинцев, которые стали жертвами российской агрессии.

"Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта. Спасибо за достоинство, Владислав", – подчеркнула Свитолина.

Напомним, Гераскевичу запретили выступить на Олимпиаде в шлеме с изображением жертв российской агрессии. Украинец оспорил свою дисквалификацию, но суд отклонил его протест.

До этого в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. Со своей стороны, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что с ней произошло после новости о дисквалификации Владислава Гераскевича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!