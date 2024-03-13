Впервые за восемь лет: в Лиге чемпионов произошло самое волнующее событие в футболе

Лондонский "Арсенал" стал очередным четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Английский клуб присоединился к соотечественникам из "Манчестер Сити", а также испанским "Реалу" и "Барселоне", немецкой "Баварии" и французскому ПСЖ. Еще два участника второй стадии плей-офф определятся 13 марта.

Этого успеха "канониры" добились благодаря победе в дуэли с португальским "Порту". Причем англичанам удалось пройти "драконов" лишь в серии пенальти, которой в турнире не было с 2016 года и которая по праву считается наиболее нервной частью любого поединка.

После поражения на поле соперника (0:1) подопечные Микеля Артеты должны были обязательно выигрывать дома. Хозяева поля владели преимуществом, которое воплотили в забитый мяч на 41-й минуте – бельгийский вингер Леандро Троссард, получив гениальный пас от капитана "Арсенала" Мартина Эдегора, поразил дальний угол ворот "Порту".

Лондонцы продолжали пытаться решить исход дуэли в основное время. Им даже удалось забить второй, но французский арбитр Клеман Тюрпен увидел нарушение в атаке против голкипера португальцев и го отменил.

Игра перетекла в овертайм, во время которого на поле появился украинец Александр Зинченко, а затем докатилась и до серии пенальти. Здесь точнее были "канониры", которые реализовали все свои четыре удара против двух попаданий у соперников.

Таким образом, "Арсенал" впервые с сезона 2009/10 пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Отметим, что в последний раз серию пенальти футболисты пробивали в турнире в финале-2016, когда "Реал" в Милане одолел соседей из "Атлетико".

Как сообщал OBOZ.UA, саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд "Аль-Хиляль" после успеха в азиатской Лиге чемпионов установил новый мировой рекорд по количеству побед подряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!