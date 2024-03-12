Впервые в истории. В футболе установлен невероятный мировой рекорд

Саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд "Аль-Хиляль" установил новый мировой рекорд по количеству побед подряд. Обыграв во втором матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов "Аль-Иттихад" (2:0), подопечные Жоржи Жезуша выиграли в 28-й раз, забив за это время 81 гол и пропустив всего 8.

Прошлое достижение с 2016 года принадлежало уэльскому клубу "Нью-Сейтс" – 27. До этого мировой рекорд (26) держался 44 года и принадлежал "Аяксу" .

"Аль-Хиляль" является одним из четырех в дивизионе, который в июне 2023 года перешел во владение Суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии (PIF) вместе с "Аль-Насром", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихадом".

Их успех стал результатом результативности бывшего нападающего "Фулхэма" и "Ньюкасла " Александра Митровича: игрок сборной Сербии забил 29 голов в 28 играх в лиге и континентальных соревнованиях. Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич также сыграли важную роль.

В победную серию "Аль-Хиляля" входят 16 игр в чемпионате Саудовской Аравии, три в домашнем Кубке и восемь в азиатской Лиге чемпионов.

"Это мировой рекорд, но это не титул. Титулы — это Лига, Кубок и Лига чемпионов Азии. Но это правда, что чем больше вы выигрываете, тем ближе вы к достижению своих целей, и мы это приветствуем", – цитирует ESPN Жезуша.

В последний раз команда не выиграла 21 сентября прошлого года, сыграв вничью 1:1 против "Дамака".

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