Впервые за 10 лет! Украина завоевала 'золото' в фигурном катании на ЕЮОФ-2025. Видео

Сборная Украины по фигурному катанию завоевала первое "золото" на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2025), который с 9 по 16 февраля проходит в грузинских Бакуриани, Батуми и Тбилиси. Победу соревнованиях мужчин-одиночников одержал Егор Курцев.

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После короткой программы 15-летний уроженец Харькова возглавил турнирную таблицу с 68,66 балла, опередив эстонца Владислава Чуракова на 5,84 балла. В произвольной программе Егор продолжил показывать отличные результаты, набрав 130,15 балла, несмотря на неудачное приземление в начале проката.

В итоге его общий балл составил 198,81, что принесло ему "золото" с преимуществом в 16,37 балла над Чураковым. Третье место занял швейцарец Гион Шмид с 176,94 баллами.

Победа Курцева стала первым "золотом" для Украины в фигурном катании на ЕЮОФ за 10 лет. Последний раз первое место на этом турнире занимал Иван Павлов в 2015 году.

Это также первая медаль Украины в фигурном катании за шесть лет после "бронзы" Анастасии Архиповой на ЕЮОФ-2019.

На момент публикации новости наша страна идет на третьем месте в общекомандном медальном зачете. У Украины 3 золотых и 2 бронзовых награды.

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