В гонке ОИ-2026 шведская лыжница сделала кульбит головой в снег, взяла лыжу подмышку и побежала дальше на одной ноге. Видео

В женской эстафете 4 по 7,5 км на Олимпийских играх-2026 в Италии шведка Эбба Андерссон, шедшая в лидерах, дважды упала на дистанции и сломала крепление. После второго падения она была вынуждена преодолевать часть этапа фактически на одной лыже, неся вторую под мышкой, и откатилась далеко назад.

Инцидент произошел на втором этапе гонки, который Андерссон принимала с преимуществом: Линн Сван передала эстафету с отрывом 7,2 секунды. В одном из подъемов шведка потеряла равновесие и упустила лидерство, а за несколько километров до передачи эстафеты случилось еще более тяжелое падение на спуске.

Спортсменка буквально кувыркнулась вперед и уткнулась головой в снег. В результате удара сломалось крепление одной из лыж.

Андерссон пришлось продолжать движение без полноценного инвентаря: она долго ехала на одной лыже в ожидании помощи от сервисной бригады, теряя секунды на каждом метре.

К моменту передачи эстафеты Фриде Карлссон сборная Швеции откатилась на восьмую позицию, проигрывая лидирующей Норвегии 1 минуту 18 секунд. В дальнейшем Карлссон и Йонна Сундлинг сумели поднять команду на второе место, однако до победы было уже далеко.

"Золото" завоевала сборная Норвегии, "серебро" у сборной Швеции, "бронза" у сборной Финляндии. Таким образом, прервалась серия из десяти подряд побед шведок в эстафетах на Олимпиадах и чемпионатах мира.

После финиша Андерссон не сдержала эмоций и расплакалась, ее утешали партнерши по команде и тренеры.

Олимпийская чемпионка и эксперт NRK Терезе Йохауг заявила, что это "ужасная ситуация", и подчеркнула: "Никто не хочет, чтобы подобное происходило в эстафете. Это разрушает всю гонку для Швеции. Бежать без крепления — это просто страшно, смотреть на такие кадры тяжело".

Норвежка Астрид Эйре Слинд, бежавшая второй этап за свою сборную, отметила, что падение было очень сильным. По ее словам, "это болезненно — пережить такое именно в эстафете, я никому бы такого не пожелала", добавив, что при таком рыхлом снеге спускаться плугом "крайне опасно".

