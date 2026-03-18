Впервые в истории . Четвертьфинал Кубка Украины по футболу завершился с уникальным результатом

В Чернигове определился последний полуфиналист Кубку Украины по футболу. Местный одноименный клуб добился исторического результата, впервые пробившись в эту стадию турнира.

Видео дня

Матч 1/4 финала между "Черниговом" и "Феникс-Мариуполем" должен был пройти 17 марта, однако его перенесли на следующий день из-за длительной воздушной тревоги. Основное время встречи завершилось без голов 0:0, после чего победитель определился в серии пенальти.

В послематчевой серии точнее оказался "Чернигов" 5:4. Решающий промах соперника позволил хозяевам оформить выход в полуфинал.

Таким образом, черниговская команда впервые в своей истории сыграет в 1/2 финала Кубка Украины. В эту стадию также вышли "Динамо", "Металлист 1925" и "Буковина".

Жеребьевка полуфиналов запланирована на 19 марта, начало в 11:00.

Напомним, что в Черкассах лидер Первой лиги "Буковина" сенсационно обыграла представителя Премьер-лиги ЛНЗ в серии пенальти и вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу.

До того киевское "Динамо" обыграло "Ингулец" из ПГТ Петрово Кировоградской области и стало первым полуфиналистом КУ. Встреча в Киеве завершилась со счётом 2:0, оба мяча были забиты после перерыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!