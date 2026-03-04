Матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией. Видео

В Черкассах лидер Первой лиги "Буковина" сенсационно обыграла представителя Премьер-лиги ЛНЗ в серии пенальти и вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу. Основное время встречи завершилось без голов, а решающим стал послематчевый удар с одиннадцатиметровой отметки.

Поединок на стадионе "Центральный" начался с часовой задержки из-за воздушной тревоги. После стартового свистка команды действовали интенсивно, однако в первом тайме создали минимум опасных моментов: единственный удар в створ до перерыва нанес Витенчук, с которым справился Паламарчук.

Во втором тайме ЛНЗ чаще контролировал мяч и создавал давление. Твердохлеб не реализовал выход один на один, затем Ассинор упустил шанс отличиться ударом головой. "Буковина" сосредоточилась на обороне и довела встречу до серии пенальти.

В послематчевой серии ЛНЗ уступил со счетом 4:5. Голкипер черкасской команды Алексей Паламарчук, который в прошлом сезоне установил рекорд, отражая пенальти в шести матчах подряд в составе "Ингульца", угадывал направление большинства ударов и касался мяча, однако спасти команду от вылета не сумел.

Таким образом, "Буковина" второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира. ЛНЗ завершил выступление в Кубке Украины, не пропустив ни одного мяча в основное время на протяжении всего розыгрыша.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне киевское "Динамо" обыграло "Ингулец" из ПГТ Петрово Кировоградской области и стало первым полуфиналистом КУ. Встреча в Киеве завершилась со счётом 2:0, оба мяча были забиты после перерыва.

