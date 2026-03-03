В матче 'Динамо' – 'Ингулец' определился первый полуфиналист Кубка Украины по футболу. Видео

В четвертьфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" обыграло "Ингулец" из ПГТ Петрово Кировоградской области и стало первым полуфиналистом турнира. Встреча в Киеве завершилась со счётом 2:0, оба мяча были забиты после перерыва.

Видео дня

Столичная команда владела территориальным преимуществом на протяжении большей части матча. Первый гол на 50-й минуте забил Герреро: после ошибки защитника мяч отскочил к форварду, который точно пробил в ближний угол

На 84-й минуте Піхальонок удвоил перевес, завершив атаку ударом в упор после навеса Михайленко.

В середине первого тайма команды обменялись опасными моментами. Удар Попова после розыгрыша углового рикошетом летел в верхний угол, однако вратарь Жилкин перевёл мяч в стойку. Также Огундана пробил из острого угла, но попал прямо в голкипера.

После перерыва хозяева активизировались и вскоре открыли счёт. Как отмечается в протоколе, Бенедюк выбивая мяч, попал в Дубилея, после чего Герреро развернулся и нанёс точный удар: "мяч влетел в ближний угол ворот". В дальнейшем киевляне контролировали ход игры и закрепили преимущество вторым голом.

Другие матчи состоятся 4, 5 и 17 марта. Из-за смены домашнего стадиона время начала матча "Металлист 1925" - "Локомотив" перенесено на 13:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в 29 октября прошлого года в 1/8 финала КУ классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером" завершилось победой киевлян 2:1. Голы Ярмоленко и Герреро позволили "Динамо" взять реванш за поражение в чемпионате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!