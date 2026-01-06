Впервые с 2019 года: МЧМ по хоккею завершился громкой сенсацией

Сборная Швеции по хоккею лишь в третий раз в своей истории стала победительницей молодежного чемпионата мира. Турнир 2026 года, завершился в американских Миннеаполисе и Сент-Поле, а в его решающем матче скандинавы оказались сильнее представителей Чехии – 3:2.

Поединок подарил болельщикам яркий хоккей, в особенности запоминающимися вышли последние минуты противостояния. Швеция уверенно вела игру, забросив по шайбе в первых двух периодах, и доведя счет до разгромного в самом начале третьего.

Чехи бросились спасать поединок. 10 минут они безрезультатно бились в оборону "тре крунур", пока наставник Патрик Аугуста не решился снять с площадки своего вратаря. Это дало эффект уже через 56 секунд, когда шайба впервые побывала в ворота шведов.

Тренер Чехии продолжил играть шестью полевыми и за 24 секунд до сирены его команда провела второй гол. Камбэк был близок, однако в итоге скандинавам удалось поймать соперников на ошибки и поразить пустые ворота.

Таким образом, впервые с 2019 года молодежный чемпионат мира выиграли представители Европы. Причем последние 10 лет в финале неизменно играла хотя бы одна из североамериканских сборных – Канада или США.

