УкраїнськаУКР
русскийРУС

Впервые на планете! "Новый Бубка" установил новый мировой рекорд. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
381
Впервые на планете! 'Новый Бубка' установил новый мировой рекорд. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Мондо Дюплантис установил новый мировой рекорд на домашнем турнире Mondo Classic в Уппсале. 26-летний швед стал первым человеком на планете, кто преодолел планку на 6,31 метра.

Видео дня
Впервые на планете! "Новый Бубка" установил новый мировой рекорд. Видео

Знаменитый спортсмен сделал это с первой попытки, на один сантиметр побив собственное достижение, установленное на чемпионате мира в Токио осенью прошлого года.

На протяжении серии соревнований с августа 2023 года Дюплантис выиграл 38 стартов подряд и за это время девять раз улучшал мировой рекорд, включая Олимпийские игры в Париже и чемпионат мира 2025 года в Токио.

Впервые на планете! "Новый Бубка" установил новый мировой рекорд. Видео

Дюплантис сознательно увеличивал рекорд лишь на один сантиметр при каждой успешной попытке, повторяя стратегию украинца Сергея Бубки, который в 1980–1990-х годах также постепенно повышал планку, чтобы получать максимальные бонусы.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

Впервые на планете! "Новый Бубка" установил новый мировой рекорд. Видео

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Впервые на планете! "Новый Бубка" установил новый мировой рекорд. Видео

Спортсмен родился и вырос в Луизиане, выступает за Швецию, родину своей матери. По словам Дюплантиса, "каждая попытка была продуманной, и я доволен, что смог показать стабильный результат на домашнем турнире".

Впервые на планете! "Новый Бубка" установил новый мировой рекорд. Видео

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe