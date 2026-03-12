Впервые на планете! 'Новый Бубка' установил новый мировой рекорд. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Мондо Дюплантис установил новый мировой рекорд на домашнем турнире Mondo Classic в Уппсале. 26-летний швед стал первым человеком на планете, кто преодолел планку на 6,31 метра.

Знаменитый спортсмен сделал это с первой попытки, на один сантиметр побив собственное достижение, установленное на чемпионате мира в Токио осенью прошлого года.

На протяжении серии соревнований с августа 2023 года Дюплантис выиграл 38 стартов подряд и за это время девять раз улучшал мировой рекорд, включая Олимпийские игры в Париже и чемпионат мира 2025 года в Токио.

Дюплантис сознательно увеличивал рекорд лишь на один сантиметр при каждой успешной попытке, повторяя стратегию украинца Сергея Бубки, который в 1980–1990-х годах также постепенно повышал планку, чтобы получать максимальные бонусы.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Спортсмен родился и вырос в Луизиане, выступает за Швецию, родину своей матери. По словам Дюплантиса, "каждая попытка была продуманной, и я доволен, что смог показать стабильный результат на домашнем турнире".