'Новый Бубка' в 14-й раз установил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Видео

Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис выиграл чемпиона мира в секторе для прыжков с шестом, установив очередной мировой рекорд. На первенстве планеты, который в эти дни проходит в японском Токио, 25-летний спортсмен оказался сильнее всех с результатом 6,30 метров.

Для Дюплантиса это уже 14-й рекорд мира. Шведский легкоатлет уверенно шел по соревнованию – он с первого раза взял планку на шести высотах и на показателе 6 метров 15 сантиметров отцепил всех соперников.

После того, как "новый Бубка" остался в секторе в одиночестве, он ожидаемо пошел на новый мировой рекорд. Установив планку на высоте 6,30 метров, Дюплантис не покорил ее с первых двух попыток.

Однако в решающий момент швед собрался и выдал невероятный прыжок. Он зацепил планку коленом, однако она устояла и вызвала настоящий экстаз у самого спортсмена и всего стадиона.

Для Дюплантиса это третья победа подряд на чемпионате мира (2022, 2023, 2025). Благодаря этому он повторил рекорд Сергея Бубки, которому первому покорилось аналогичное достижение.

