'Новый Бубка' в 13-й раз установил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Видео

Знаменитый шведский легкоатлет Арман Мондо Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Это произошло на этапе Золотой серии Континентального тура в Венгрии.

Новый мировой рекорд 25-летний уроженец Лафайета установил на высоте 6,29 метра. После первой неудачной попытки швед смог преодолеть планку, хотя и задел её во время прыжка.

Как сообщал OBOZ.UA, Дюплантис в двенадцатый раз побил мировой рекорд 15 июня. На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме он с первой попытки взял высоту 6,28 метра. После успешного прыжка Дюплантис снял футболку и радостно отпраздновал победу вместе с близкими на трибунах.

Предыдущий рекорд Дюплантис установил в августе 2024 года на турнире в польской Силезии, взяв 6,26 м, а до этого прыгнул на 6,25 м на Олимпиаде в Париже, где соперники не смогли преодолеть даже шесть метров.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

