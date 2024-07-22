'Впервые играл': Кличко отреагировал на триумф украинских баскетболистов на ЧЕ U-20

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сборную Украины по баскетболу с завоеванием серебряных медалей чемпионата Европы U-20 в дивизионе В и возвращением в элиту. Легенда мирового бокса отметил, что подопечные тренера Валерия Плеханова продемонстрировали невероятную волю к победе.

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Об этом Кличко-старший написал в своем Telegram-канале. Глава украинской столицы добавил, что успех команды на турнире в Румынии для него вдвойне приятен, ведь в составе "сине-желтых" выступал его младший сын Максим-Александр, который стал одним из ключевых игроков.

"Молодежная сборная Украины по баскетболу стала серебряным призером Чемпионата Европы U-20 В и вернулась в элиту, где играют лучшие баскетбольные сборные Европы. Поздравляю наших ребят и благодарю за достойную игру и волю к победе! Мне это вдвойне приятнее говорить, потому что на чемпионате в составе сборной Украины впервые играл мой младший сын Максим. Как я пошутил, приветствуя его: мировой спортивный Олимп должен получить еще одного Кличко. Уже третьего!" – подчеркнул Кличко.

Отметим, что ранее тренер сборной Украины Плеханов подробно рассказал, как сын Кличко стал ключевой фигурой в команде на Евробаскете U-20.

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