Тренер сборной Украины U-20: наша командная химия и защита – залог успеха на Евробаскете

Главный тренер мужской сборной Украины U-20 Валерий Плеханов подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы в Румынии, где наши ребята заняли второе место и вернулись в элитный Дивизион А.

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– Как удалось найти план Б после потери Назара Кушиленко на первых секундах турнира?

– Да, в лице Назара мы потеряли главную атакующую опцию, ведь во всех контрольных матчах мы пытались давить на соперников из-за трехсекундной. Альтернативу мы нашли в Максиме Кличко и в лице Назара Ходода, который взял на себя большую роль. Броски, которые были на Назаре Кулишенко, нужно было раздать, и мы перестроили нашу игру больше на игру с периметра. Давить на краску за счет Сипала и Кличко, так как мы это делали с Кулишенко, мы уже не могли, поэтому мы просмотрели сети позиционного нападения. Перестроить игру нам удалось, не могу сказать, что стало лучше, чем было, но это был наш единственный шанс, и мы им воспользовались.

– Согласны ли вы с тем, что наша защита стала главным оружием на этом турнире?

– Я всегда был тренером защитного плана и всегда говорил, что нападение выигрывает матчи, а защита выигрывает титулы. Поэтому 42 дня с момента начала сбора и в финал мы занимались защитой – системой подстраховки, защитой пик-н-ролла и так далее. Поэтому, да, на самом деле – защита, это наше главное оружие и она работает только тогда, когда ты постоянно ее улучшаешь и когда есть железная дисциплина.

Перед турниром меня спрашивали, кто будет лидером команды, но лидеров и звезд у нас нет, ведь у нас команда звезда. Мы распределили роли таким образом, что даже потери главного бигмена нас не сломили. И сразу надо сказать, что у нас была отличная атмосфера в команде, командная химия. Ребята так хорошо общались, что за этим было приятно наблюдать. Наша химия это, как и наша защита, залог успеха. В каждой команде я пытаюсь создать условия, чтобы раскрыть игрока. В сборной это еще важнее и в этой команде это был результат работы симбиоза тренерского штаба Станислава Овдеенко, Владимира Кучеренко, административного штаба команды – Настя Черногрицкая провела большую работу. Но и сами ребята были дружны между собой, за весь сбор у нас не было ссоры или скандала, часто встречающегося в этом возрасте.

– Кто объединял ребят, кто был лидером раздевалки?

– Здесь нужно отдать должное капитану Николаевчуку, а также подбадривали ребят Черногорицкий и Новиков. Не было такого, что ребята разделялись на группки, все были вместе, все хорошо общались и были вместе как в зале, так и за его пределами. Это была настоящая команда, благодаря чему мы чего-то и добились.

– Даниила Сипала организаторы отметили отдельно – наш форвард вошел в символическую сборную турнира. Как оцените его выступление?

– Во-первых, хочу поблагодарить его тренеров, которые подготовили его в сборную. Я говорю о Владимире Ковале, Александре Мунтяне, Павле Агапове. До сборов я общался с каждым тренером каждого игрока, и в "Днепре" меня четко спросили, что я хочу получить от Даниила. Мы определились с основными направлениями его работы и больше месяца еще до сборов он работал индивидуально. Поэтому он выглядел так хорошо, особенно в начале турнира, когда была свежесть.

Кроме благодарности тренерам "Днепра" я хочу поблагодарить самого Даниилу за его желание работать, за его терпение, ведь было много новой информации и встроить свою игру в новую систему для него было достаточно нелегко. Когда мы готовились, я ему говорил, что он будет одним из основных игроков, но он не верил, ведь он на год младше – ему 19 лет, плюс на его позиции была большая конкуренция. Но приятно, что Даня легко вошел в команду и проявил свои лидерские качества. У него все впереди и его ждет светлое баскетбольное будущее.

– В какой момент турнира вы почувствовали, что эта команда может добиться успеха?

– После матча с Грузией. Тогда заработала система, система защиты, система взаимопонимания. Команда нашла свой ритм, стиль, и я был почти уверен, что и Нидерланды мы должны победить. Так что тогда появилась определенная уверенность.

До сих пор я разочарован финалом, хотелось выступить несколько иначе. Не хочу оправдываться, но когда восемь матчей за десять дней и все на результат – очень тяжело. Надо быть объективным и сказать, что румыны были на голову сильнее нас. Плюс некоторые из наших ребят впервые играли при такой атмосфере на трибунах. Были моменты, когда некоторые игроки с этим давлением во второй четверти не справились, выйдя после тайм-аута мы играли не то, о чем договаривались и пропустили рывок 0-9.

Но хочется сказать о хорошем: четыре игрока из этого состава – Кличко, Колаволе, Сипало и Кулишенко – смогут представлять Украину в следующем году в Дивизионе А. Перспектива достаточно неплохая, можно создать интересную команду.

Важно и вспомнить находившихся на сборе игроков, но не попавших в финальный ростер: Покоенко, Токовенко, Полуяхтов, Петухов, Семерич, Поносов — они очень сильно помогли в создании коллектива и подготовке к чемпионату Европы. Каждому из них я благодарен. Отдельно хочу поблагодарить Федерацию за организацию собрания, все было на очень высоком уровне. Когда ты работаешь в таких условиях, приходит результат.

– Благодаря чему удалось одержать нашу главную победу – одолеть в полуфинале Нидерланды?

– Начну с того, что у нас очень интересный тренерский штаб и мой ассистент Станислав Овдеенко – очень креативный человек. Кроме плана на игру под каждую команду, у нас было три мотивационных ролика. Первые от побратимов Стаса, с которыми он воевал, они записали пожелания ребятам достойно выступить, они поддержали и Стаса, и команду. Перед матчем с Нидерландами это было выступление мэра Киева Виталия Владимировича Кличко. Это было прямо перед выходом на площадку. А перед финалом мотивационный ролик был от Alyona Alyona, представлявшей Украину на Евровидении. Ребята включали и пели ее трек до и после матчей.

Что касается самого матча, мы видели, что Нидерланды это большая, габаритная команда, у них даже первые номера с ростом 197-198 см. Была задача не пустить их в краску и не дать забить из-под кольца. Мы ждали силовую, жесткую борьбу в этом матче и были к ней готовы.

Было еще несколько интересных историй перед матчем. Мы приехали на игру и заходя в раздевалку, видим что по всей раздевалке два сантиметра воды. Организаторы сказали, что в этой раздевалке нидерландцы готовили лед к матчу. Они пролистали эту ванну со льдом и мы не могли ни переодеться, ни провести митинг перед матчем. С этого все началось. Затем главный тренер Нидерландов отказался пожать руку Стасу Овдеенко в подтрибунном помещении. Когда Стас поздоровался с ним, тот просто отвернулся. А когда после рукопожатия Владимира Кучеренко нашего второго ассистента ассистент нидерландской команды ударил его плечо в плечо... Это было, скажем так, интересно. Поэтому у нас точно был дополнительный стимул хорошо с ними сыграть, и я благодарен ребятам, что они сделали все правильно.

– Насколько важен и мотивирующий вызов для команды – возвращение в Дивизион А?

– Для всех возрастов и любой страны это очень интересный и важный вызов, к которому нужно готовиться заранее. В своем отчете, который буду готовить для тренерской комиссии, я укажу видение процесса, как лучше подготовиться к следующему чемпионату, как правильно отобрать ребят. Работа по подготовке к выступлению в Дивизионе А должна начинаться уже этим летом. Тренерский штаб должен следить за игроками, разговаривать с их тренерами, быть на контакте и следить за игроками, выступающими за границей. Работу нужно начинать как можно скорее. Мы должны подготовиться к Дивизиону А не просто, чтобы ехать с задачей удержаться в этом дивизионе, а чтобы сыграть на уровне лучших команд Европы.

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