Представлен новый официальный мяч Суперлиги Favbet

Федерация баскетбола Украины подписала соглашение с важным техническим партнером. Им стала компания Spalding. С нового сезона 2024/2025 мячом этого мирового бренда будут играть во всех профессиональных баскетбольных лигах Украины.

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Новый сезон в мужской Суперлиге Favbet стартует с совершенно новым официальным мячом – Spalding Legacy-1000. Его соответствием играют в ведущих лигах мира, в частности, на протяжении многих сезонов он неизменно представлен в Евролиге. Дизайн Spalding Legacy-1000 для украинской Суперлиги уникален. На его коричнево-черной коже расположен рельефный логотип чемпионата. На покрытии с золотой фольгой можно увидеть логотип Федерации баскетбола и титульного спонсора чемпионата Украины – компании Favbet.

Spalding является ведущим мировым брендом в баскетболе с 1894 года, когда Альберт Сполдинг создал первый в мире баскетбольный мяч. Spalding символизирует страсть, качество и инновации в баскетболе.

В Украине Spalding уже 10 лет эксклюзивно представляет компания Periprotect, которая приложила максимум усилий, чтобы в следующем сезоне украинские профессиональные, любительские и юниорские баскетболисты могли играть топовым мячом в эти трудные времена.

В фотосессии мяча Суперлиги Favbet принял участие один из самых результативных игроков украинской Суперлиги – Павел Буренко.

Кроме профессиональных игроков Суперлиги, Favbet этим мячом могут сыграть и другие любители баскетбола. В частности, официальный мяч Суперлиги будет в доступе для покупки уже с сентября 2024-го. Его можно будет приобрести в Украине в более чем 30 крупных магазинах сети Intersport.

Также ФБУ и Spalding разработали мяч для женской Суперлиги и мужской Высшей лиги. В частности, дизайн женского мяча имеет бело-рыжий цвет. Также, как и на мяче для высшей мужской лиги, на нем выгравирован логотип Федерации баскетбола Украины.

На сегодняшний день также разрабатывается официальный баскетбольный мяч для Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги Украины. Каким юные ребята будут играть в сезоне 2024-2025.

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