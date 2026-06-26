"Возмутительно. Неадекватные": чемпион ОИ из РФ потребовал наказать Румынию, где "запретили Россию"
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев пришел в ярость из-за отказа властей румынского Клуж-Напоки демонстрировать символику РФ на Кубке вызове по художественной гимнастике. Россиянин потребовал от международных организаций наказать организаторов соревнований.
Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот повторил традиционные нелепые кремлевские нарративы о якобы политизации спорта и назвал действия Румынии возмутительными.
"То, что сделали румыны, – это возмутительно. Это прямое нарушение регламента проведения соревнований. Раз есть решение допустить наших спортсменов с гимном и флагом, извольте его исполнять. Но, к сожалению, попадаются неадекватные люди, вроде мэра румынского города, которые в угоду своим мелким политическим амбициям решают, что могут вмешиваться в проведение спортивных соревнований. Я считаю, что МОК должен вмешаться в эту ситуацию и наказать Румынию", – сказал Васильев.
Отметим, что сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова, обвинив Румынию в "грубых нарушениях".
Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну раскритиковала заявление мэра Клужа Эмиля Бока о запрете российского флага и гимна.
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