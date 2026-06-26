Российские гимнастики устроили бунт и отказались выступать на турнире в Румынии из-за "грубых нарушений"

Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке после того, как организаторы отказались от демонстрации национальных символов страны-агрессорки. В команде РФ назвали такой шаг "грубыми нарушениями" и снялись с соревнований.

Видео дня

Об этом заявили в Федерации гимнастики России (ФГР), комментируя жесткую позицию мэра Клуж-Напоки, который выступил с призывом запретить российскую символику на территории Евросоюза. В ФГР в ответ обвинили организаторов Кубка вызова в нарушении правил Международного олимпийского комитета (МОК и международной федерации World Gymnastics.

"Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Наше решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов. Российская команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics", – отметили в ФГР.

До этого президент Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну раскритиковала заявление мэра Клужа Эмиля Бока о запрете российского флага и гимна.

Отметим, что World Gymnastics решила вернуть представителям России возможность участвовать в соревнованиях под государственной символикой. Новые правила распространяются на все дисциплины, входящие в структуру российской федерации гимнастики, включая художественную и спортивную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!