В Румынии испугались последствий "отмены России" на крупном международном турнире по художественной гимнастике

Румынская федерация художественной гимнастики опасается серьезных последствий после решения властей Клуж-Напоки запретить использование российских государственных символов на международных соревнованиях. В организации считают, что такой шаг может противоречить требованиям Международной федерации гимнастики и поставить под угрозу проведение крупных турниров в стране.

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Президент Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну раскритиковала заявление мэра Клуж-Напоки Эмиля Бока о запрете российского флага и гимна на спортивных мероприятиях города. Ограничения касаются и этапа Кубка вызова по художественной гимнастике, который пройдет 26–28 июня с участием российских спортсменов.

По словам Деляну, спорт не должен смешиваться с политикой, особенно когда речь идет о соревнованиях среди молодых атлетов. Она заявила, что румынская сторона оказалась в сложном положении между решениями местных властей и обязательствами перед международной федерацией.

Глава федерации предупредила, что FIG может расценить действия организаторов как нарушение своих правил. В таком случае Румынии грозят санкции, а также потеря права на проведение чемпионата мира по художественной гимнастике, который запланирован на следующий год.

Ранее мэр Клуж-Напоки заявил, что не поддерживает использование символики России на территории города. По его словам, при согласовании проведения соревнований действовали правила, не позволявшие российским спортсменам выступать под национальным флагом и гимном.

Однако ситуация изменилась после решения Международной федерации гимнастики вернуть представителям России возможность участвовать в соревнованиях под государственной символикой. Новые правила распространяются на все дисциплины, входящие в структуру российской федерации гимнастики, включая художественную и спортивную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.

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