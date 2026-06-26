Санкции США против российской нефти снова действуют: у Зеленского сделали заяление

Американские санкции против российской нефти снова действуют. Ранее Вашингтон приостанавливал их – из-за сложной ситуации на нефтяном рынке, вызванной блокировкой Ормузского пролива.

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Об этом медиа сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он подчеркнул: ограничения действуют как для "Роснефти", так и "Лукойла". Т.е., исключений для какой-либо компании в Вашингтоне делать не стали.

"Нефтяные санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" в силе", – говорится в сообщении.

Напомним: 12 марта – после начала войні в Иране – США временно ослабили санкции против российской нефти. Таким образом, Вашингтон разрешил всем странам покупать российское сырье. Целью было заявлена стабилизация ситуации на рынке после того как Ормузский пролив оказался закрыт.

"Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин предоставляет временное разрешение, чтобы позволить странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море", – заявил тогда министр финансов США Скотт Бессент.

Впрочем, решение предусматривало сразу ряд ограничений. В частности:

к продаже допускалась только нефть, загруженная до 12 марта;

сбыть ее нужно было не позже 11 апреля.

Тем не менее, решение было раскритиковано. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций приведет к усилению позиций России.

"Она тратит деньги от продажи энергоресурсов на оружие. И все это потом летит против нас", – сказал он.

Официально санкции должны были возобновить действие17 июня. Однако:

соответствующих сообщений от Белого дома об этом не было;

президент США Дональд Трамп заявлял, что он "рассматривает" вопрос;

25 июня Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп примет окончательное решение, опираясь на динамику цен на мировом рынке энергоносителей.

В свою очередь, аналитики S&P Global подсчитали, что временное ослабление санкций позволило России дополнительно заработать более 2 млрд долларов. Таким образом, США с одной стороны попытались поддержать рынок, а с другой, позволили Кремлю наполить свою казну.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина ввела санкции в отношении лиц, поддерживающих российскую агрессию и работающих в подконтрольных РФ администрациях на временно оккупированных территориях. В список вошли 67 компаний и физических лиц.

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