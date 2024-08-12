'Вот почему'. Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в реванше. По мнению британского боксера, наш соотечественник снова докажет свое превосходство, которое скажется в последних раундах боя.

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Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу промоутерской компании Queensberry Promotions. Уроженец Уотфорда, который 21 сентября подерется с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО) отметил, что Усик отлично владеет умением направлять бой в нужное русло.

"Я думаю, что в начальных раундах реванша Усика и Фьюри мы увидим зарубу. А потом в поздних раундах Усик возьмет свое. Украинец – классный боец, чувствуется, что он один из лучших. Вот почему я думаю, что он победит" – подчеркнул Джошуа.

Отметим, что Энтони и Даниель подерутся за пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого был вынужден отказаться Усик после победы над Фьюри 18 мая. Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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