Украинский футболист Михаил Мудрик оказался в центре скандала во время игры в Counter-Strike 2. Аккаунт игрока "Челси" был временно заблокирован на платформе FACEIT из-за конфликта с польскими соперниками.

Инцидент произошел во время матча, в котором Мудрик вступил в словесную перепалку с игроками из Польши. В чате он назвал оппонента "бомжом", заявил, что тот "Волынь будет помнить вечно" и предложил сыграть на карте de_volyn, что было воспринято как отсылка к Волынской трагедии. После этого последовали жалобы со стороны участников матча.

Администрация FACEIT рассмотрела ситуацию и приняла решение заблокировать аккаунт Михаила Мудрика на 28 дней за нарушение правил поведения и токсичную коммуникацию.

Пострадавший польский игрок заявил, что их команда не провоцировала украинского футболиста: "Мы ничего не писали ни ему, ни всей его команде, так что он не мог быть спровоцирован. Мы начали отвечать только после того, как он назвал нас плохими игроками. Мы вообще не упоминали Украину и его национальность".

Сам Михаил Мудрик на момент публикации публично инцидент не комментировал.

Напомним, что после одного из матчей за сборную Украины в допинг-пробе Мудрика были обнаружены следы мельдония. После этого он был отстранен от любой футбольной деятельности. В последний раз атакующий полузащитник выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол.

Для справки: Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В итоге в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели тех событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

