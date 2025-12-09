Дело будет закрыто: СМИ сообщили о возвращении Мудрика в футбол и назвали его дату

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик имеет реальные шансы вернуться в большой футбол после отстранения из-за допингового скандала уже в январе. Рассмотрение дела нашего соотечественника находится на финишной прямой и он будет оправдан.

В этом уверяют журналисты французского портала Foot Mecato. По их данным, существует немалая вероятность, что расследование в отношении футболиста лондонского "Челси" будет закрыто уже 17 января будущего года, после чего он сможет вновь выйти на поле.

Отмечается, что Мудрик, скорее всего, окажется в другом клубе. Лондонцы хотят перезагрузить карьеру украинца, отдав его в аренду другой команде. Среди главных претендентов называются французский "Страсбург" и испанская "Севилья".

При этом сделку с представителями Лиги 1 "аристократам" усложняет то, что они уже арендовали французам трех своих футболистов, а этом максимум по трансферным правилам. Однако Мудрика могут обменять на кого-то из игроков "Челси", которые выступают за "Страсбург".

Напомним, что после одного из матчей за сборную Украины в допинг-пробе Мудрика были обнаружены следы мельдония. После этого он был отстранен от любой футбольной деятельности. В последний раз атакующий полузащитник выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол.

Как сообщал OBOZ.UA, во Всемирной антидопинговом агентстве (WADA) впервые отреагировали на скандал вокруг Михаила Мудрика.

