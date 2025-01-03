Во второй раз подряд: на МЧМ по хоккею произошла главная сенсация чемпионата. Видео

Главный фаворит молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады на смогла пробиться в полуфинал турнира, который в эти дни проходит в родной для нее Оттаве. "Клиновые листья" не справились с соперниками из Чехии, пропустив решающий гол за 40 секунд до конца третьего периода, – 3:4.

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Хозяева назывались главными претендентами на "золото", но столкнулись с трудностями уже на стадии группового этапа. В нем канадцы проиграли две встречи и заняли лишь третье место.

Уже в первом периоде поединка против Чехии, североамериканцы пропустили сразу три шайбы и поставили себя на грань грандиозного фиаско.

Однако к заключительной фазе встречи хозяева совершили камбэк и на 56-й минуте сравняли счет – 3:3. Буквально через 110 секунды канадцы заработали удаление, чем и воспользовались европейцы. Решающей стала шайба форварда чехов Адама Ехно, который реализовал большинство броском в ближний угол.

Таким образом Канада во второй раз подряд вылетела с ЧМ U-20 уже на стадии четвертьфинала. В минувшем году родоначальники хоккея также уступили чехам – 2:3.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Канады впервые в истории проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд.

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