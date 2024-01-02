На последних секундах. На МЧМ по хоккею случилась грандиозная сенсация. Видео

Сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла команде Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира и впервые с 2019 года не смогла преодолеть эту стадию на мундиале. Поединок на арене "Скандинавіум" в шведском Гетеборге завершился со счетом 2:3

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Перед началом матча букмекеры не верили в чехов, принимая ставки с коэффициентом больше 9 на победу андердога. При этом успех канадцев оценивался показателем близким к единице.

Однако начиная с первых минут подопечные Патрика Августы доминировали на льду, забросив в первом периоде две безответные шайбы.

Такой успех немного расслабил чешских хоккеистов и во второй 20-минутке они позволили сопернику сравнять счет.

Ключевой момент случился за 11 секунд до финальной сирены, когда нападающий Якуб Штанцль принес победу своей команды, оформив дубль. Иронии добавляет тот факт, что шайба залетела после рикошета от сына Радека Бонка – знаменитого чешского хоккеиста, который играл в НХЛ за канадские клубы.

Сборная Канады выиграла два предыдущих молодежных чемпионата мира – в 2022 и 2023 году.

Канада U-20 – Чехия U-20 – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

0:1 – 7 Штанцль (Римон)

0:2 – 18 Цибулка (Кулих)

1:2 – 23 Вуд (Коуэн, Ягер)

2:2 – 36 Фурлонг (Пойтрас)

2:3 – 59 Штанцль (Бехер, Римон)

Вратари: Руссо 19/22 – Грабал 28/30.

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