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Впервые в истории! На чемпионате мира по хоккею U-20 случилась грандиозная сенсация. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Впервые в истории! На чемпионате мира по хоккею U-20 случилась грандиозная сенсация. Видео

Сборная Канады впервые в истории проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд, который проходит в канадской Оттаве с 26 декабря по 5 января. Поединок завершился в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.

Видео дня

Сборная Канады дважды вела в счете, но Латвия каждый раз отыгрывалась. Самый драматичный момент случился в конце третьего периода. За 2 минуты до сирены в ситуации "пять на четыре" капитану латышей Питеру Булансу удалось сравнять счет.

Впервые в истории! На чемпионате мира по хоккею U-20 случилась грандиозная сенсация. Видео

Победу латвийцам принес восьмой раунд серии буллитов. Эрик Матейко точно реализовал свою вторую попытку. Вратарь сборной Латвии Линард Фельдбергс отразил 55 бросков из 57 и ни разу не пропустил в серии. 

19-летний хоккеист после победы не смог сдержать эмоций, заявив, что "это нереально"

"У меня просто нет слов, чтобы это описать. Кто-нибудь ущипните меня, это кажется ненастоящим", — сказал защитник латвийской сборной.

В другой игре дня Швеция уверенно обыграла Казахстан (8:1). Канада с 4 очками лидирует в группе А. Латвия начала турнир с победы и занимает 4-е место в таблице, имея игру в запасе.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20

Латвия – Канада 3:2 (по буллитам) (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 23:28 Лучанко - 0:1, 53:18 Матейко (Османис) - 1:1, 54:33 Ритчи (Кован) - 1:2, 57:31 Буланс (Лившиц, Османис) - 2:2

Вратари: Фелдбергс – Иванкович

Впервые в истории! На чемпионате мира по хоккею U-20 случилась грандиозная сенсация. Видео

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