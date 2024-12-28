Впервые в истории! На чемпионате мира по хоккею U-20 случилась грандиозная сенсация. Видео

Сборная Канады впервые в истории проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд, который проходит в канадской Оттаве с 26 декабря по 5 января. Поединок завершился в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.

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Сборная Канады дважды вела в счете, но Латвия каждый раз отыгрывалась. Самый драматичный момент случился в конце третьего периода. За 2 минуты до сирены в ситуации "пять на четыре" капитану латышей Питеру Булансу удалось сравнять счет.

Победу латвийцам принес восьмой раунд серии буллитов. Эрик Матейко точно реализовал свою вторую попытку. Вратарь сборной Латвии Линард Фельдбергс отразил 55 бросков из 57 и ни разу не пропустил в серии.

19-летний хоккеист после победы не смог сдержать эмоций, заявив, что "это нереально"

"У меня просто нет слов, чтобы это описать. Кто-нибудь ущипните меня, это кажется ненастоящим", — сказал защитник латвийской сборной.

В другой игре дня Швеция уверенно обыграла Казахстан (8:1). Канада с 4 очками лидирует в группе А. Латвия начала турнир с победы и занимает 4-е место в таблице, имея игру в запасе.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20

Латвия – Канада 3:2 (по буллитам) (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 23:28 Лучанко - 0:1, 53:18 Матейко (Османис) - 1:1, 54:33 Ритчи (Кован) - 1:2, 57:31 Буланс (Лившиц, Османис) - 2:2

Вратари: Фелдбергс – Иванкович

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