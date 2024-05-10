Во сколько Ломаченко – Камбосос: время начала чемпионского боя
Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет первый за последний год поединок на профессиональном ринге. 36-летний уроженец Белгород-Днестровского подерется с австралийцем Джорджем Камбососом за пояс Международной федерации бокса (IBF).
КОГДА ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС: ДАТА БОЯ
Противостояние примет RAC Arenad в австралийском Перте. Датой чемпионского поединка выбрано воскресенье, 12 мая.
ВО СКОЛЬКО ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС: ВРЕМЯ БОЯ
Главное событие вечера боса начнется ориентировочно в 6:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС
Украинские телекомпании и видеоплатформы отказались от показа поединка. Увидеть его можно на британских телеканалах Sky Sports Main Event и Sky Sports Arena. Причем действующие подписчики смогут следить за трансляцией из Перта бесплатно. Также прямой эфир из Австралии проведет американский вещатель ESPN+.
Кроме того, показ поединка будет доступен на стриминговом сервисе Kayo Sports. При этом не потребуется даже подписка на платформу – трансляция предлагается по системе pay-per-view.
Внимание! Промоутерская компания Top Rank запланировала бесплатную трансляцию боя Ломаченко – Камбосос для болельщиков из Украины на своем канале на видеохостинге YouTube.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне боя Василий Ломаченко и Джордж Камбосос встретились на дуэли взглядов, которая длилась три с половиной минуты. Украинец признался, что его карьера практически окончена.
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