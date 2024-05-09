Ломаченко и Камбосос устроили 'вечную' дуэль взглядов перед чемпионским боем. Видео

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) и австралиец Джорддж Камбосос (21-2, 10 КО) провели первую дуэль взглядов перед поединком 12 мая. Боксеры встретились во время финальной пресс-конференции и устроили настоящую зрительную битву, которая длилась более трех минут.

Соответствующее видео было опубликовано на странице промоутерской компании Top Rank в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. На ролике видно, что сначала соперники достаточно спокойно смотрели в глаза друг друга, а затем Ломаченко пытался вывести из равновесия Камбососа улыбкой.

Разнять боксеров пытались супервайзеры и даже бывший чемпион мира в супертяжелом весе Лукас Браун. В итоге Василий и Джордж разошлись, не сводя взгляда друг с друга и пожав руки. Дуэль продолжалась три минуты 26 секунд.

"Мне кажется, мы начали бой уже во время встречи лицом к лицу. На дуэли взглядов ты можешь показать, сильный ти или нет. Это часть игры", – прокомментировал украинский боксер.

Напомним, на кону боя Ломаченко – Камбосос будет стоять титул чемпиона мира в легком весе по версии Международной федерации бокса (IBF). Накануне поединка украинец признался, что его карьера практически окончена. А в России предрекли Василию проблемы в бою с австралийцем.

Сам Камбосос дважды угодил в скандал. Сначала он пригласил в свой тренировочный лагерь боксера из РФ, который поддерживает войну против Украины. А позже вывесил в зале флаг страны-агрессорки.

Кроме того, Ломаченко провел встречу с соотечественниками в Перте, на которую надел футболку с голубем мира. На позапрошлой неделе стало известно, что в Украине отказались транслировать поединок. Болельщикам рассказали, где смотреть бой в этом случае.

Как сообщал OBOZ.UA, на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!