Во сколько Джошуа – Нганну: время начала боя

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) в четвертый раз за последние 11 месяцев возвращается на ринг. Британский боксер проведет поединок против экс-обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО) из Камеруна.

КОГДА БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

Главное событие вечера бокса в аравийском Эр-Рияде запланировано на дистанцию в 10 раундов. Его датой выбрали пятницу, 8 марта, что очень нетрадиционно для единоборств, которые обычно проводятся на выходных.

ВРЕМЯ БОЯ ДЖОШУА – НГАННУ

Поединок состоится на стадионе Kingdom Arena. Соперники выйдут на ринг не ранее 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Нганну.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по подписке. Также трансляцию проведут британские телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

Перед поединком Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Джошуа – Нганну сразится с сильнейшем в поединке Александр Усик (21-0, 14 КО) – Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

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