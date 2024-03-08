Джошуа – Нганну: все подробности боя в супертяжелом весе

Британский боксер Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) в пятницу, 8 марта, проведет четвертый за последние 11 месяцев бой. Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе выйдет в ринг против камерунца Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО), который в дебютном поединка отправил в нокудан Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Вечер бокса принимает стадион Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Нганну. Ориентировочное начало – в 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ДЖОШУА – НГАННУ

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по месячной подписке. Также эфир из Эр-Рияда организовывают британские телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

Фаворитом противостояния считается британец. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,33.

Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Нганну достигают уровня 3,40.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ДЖОШУА – НГАННУ

Соперники получат одни из самых больших гонораров в карьере. Нганну заработает рекордные для себя 20 миллионов долларов.

Джошуа же получит 48 миллионов в американской валюте. При этом в эти цифры не включены процент от реализации рекламы и телетрансляций.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе:

– Я сделал выбор в пользу Нганну, потому что хочу вновь биться за титул чемпиона мира. Я хочу вести свою карьеру к чемпионству. А этот бой ведет меня к чемпионству. Я должен победить Нганну, и когда я это сделаю, я выйду на бой за звание чемпиона мира. В этом плане бокс напоминает лестницу: ты побеждаешь – и поднимаешься, а проигрываешь – спускаешься. Я никогда не отказываюсь от вызова и с нетерпением жду его. На данный момент это самый большой вызов в моей жизни.

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC:

– У меня есть сомнения, что Джошуа сумел бы подняться из нокдауна. Тайсон показал, что он очень стойкий. Я видел, как он вернулся после нокдауна в первом бою с Уайлдером, когда в это уже никто не верил. Так что я думаю, что он, вероятно, один из самых стойких в этом спорте. Это не неуважение к Джошуа, но я не верю, что он бы сумел выдержать то, что удалось выдержать Тайсон. Если я донесу удар – случится нокаут!

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ ДЖОШУА – НГАННУ

Нганну показал на весах 123,6 кг. У Джошуа на девять меньше – 114,5. Также соперники провели финальную дуэль взглядов перед выходом на ринг.

Перед поединком Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Джошуа – Нганну сразится с сильнейшем в поединке Александр Усик (21-0, 14 КО) – Тайсон Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

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