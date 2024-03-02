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Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,7 т.
Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

Бой непобедимого российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) и Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) не состоится. Поединок за титул за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA отменен из-за допинга бойца из Узбекистана.

Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

Изначально встреча должна была состоятся 8 марта в андеркарте битвы между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну

"Мадримов был дисквалифицирован из-за проблем с медицинским обследованием перед боем, проведенным Британской комиссией по боксу, регулирующей мероприятие", – написал в соцсети Х (бывшая Twitter) авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль.

Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

Отметим, что на этом вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовска Аравия) пройдут еще два чемпионских боя – Чжилей Чжан и Джозеф Паркер будут драться за временный титул WBO в супертяжелом весе, а Рэй Варгас и Ник Болл сразятся за пояс WBC в полулегком весе.

Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

В Украине вечер бокса можно будет увидеть благодаря платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по подписке. Также трансляцию проведут британские телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа выразил желание заменить Тайсона Фьюри в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) в случае травмы британца.

Скандал дня. Чемпионский бой непобедимого россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

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