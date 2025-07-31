Вирастюк – о протестах в отношении НАБУ и САП: 'Не уверен, что на 100% это искренне'

Василий Вирастюк прокомментировал уличные протесты против попытки ограничить независимость НАБУ и САП, усомнившись в их спонтанности. По его мнению, акции могли быть организованы политическими силами, заинтересованными в дестабилизации ситуации.

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51-летний нардеп от "Слуги народа" и экс-стронгмен отметил, что считает протесты не вполне искренними: "Не уверен, что на 100% это было искренне. Все-таки я предполагаю, это по моему субъективному мнению, что это было подогрето определенными политическими силами, которым это было на руку", — заявил он в интервью Tribuna.com.

Вирастюк также объяснил своё голосование за новый президентский законопроект, возвращающий НАБУ и САП независимость. По его словам, в отличие от предыдущей инициативы, документ не предусматривает передачи контроля над антикоррупционными органами Генпрокурору.

Он подчеркнул, что депутаты не голосовали "против НАБУ или САП", а пытались найти способ повысить результативность их работы: "Конечно, были у них и дела по действительно коррупционерам, но процент раскрытия и доведения дел до суда был чрезвычайно маленький, а деньги тратились чрезвычайно большие", — добавил Вирастюк.

Парламентарий заявил, что лично не имеет никакого отношения к НАБУ или САП и никогда не хотел бы его иметь. Голосование, по его словам, было попыткой улучшить ситуацию, а не устранить независимость ведомств.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал законопроект №13533, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ касается возвращения полномочий НАБУ и САП.

Утром 31 июля возле Верховной Рады украинцы собрались на митинг с требованием к народным депутатам вернуть независимость НАБУ и САП. Участники протеста призвали народных избранников не затягивать время и принять решение касательно антикоррупционных органов. В итоге принятие закона было встречено аплодисментами

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