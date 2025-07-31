В Раде поддержали законопроект Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП: что предусматривает

Верховная Рада Украины в четверг, 31 июля, проголосовала за законопроект №13533, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Документ возвращает независимость ключевым антикоррупционным органам – Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Этот шаг восстанавливает их автономность после попыток ограничить полномочия, вызвавших громкий общественный резонанс и беспокойство международных партнеров Украины. Заседание парламента транслировалось онлайн, сообщает OBOZ.UA.

Документ был одобрен 330 голосами за основу и голосами 331 – в целом.

Также депутаты 326 голосами поддержали безотлагательное подписание законопроекта.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал принятый закон. Теперь его передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пока в парламенте шло заседание, возле Верховной Рады украинцы собрались на митинг с требованием к народным депутатам вернуть независимость НАБУ и САП. Участники протеста призвали народных избранников не тянуть со временем и принять решение по антикоррупционным органам.

Принятие документа участники акции встретили выкриками и аплодисментами.

Что предусматривает новый закон

САП снова независима от генпрокурора. Прокуроры САП больше не обязаны выполнять указания генерального прокурора или его заместителей. Они подчиняются исключительно своему руководству.

НАБУ – вне влияния ГПУ. Генпрокурор не имеет права вмешиваться в работу детективов НАБУ, в частности – не может запрашивать материалы следствия или давать поручения. Указания НАБУ могут предоставлять только прокуроры САП.

Никаких обходных путей. Расследования, относящиеся к подследственности НАБУ, нельзя передавать другим органам – исключения возможны только в случаях форс-мажора.

Тотальная проверка кадров. В течение полугода все сотрудники НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР и Нацполиции, которые имеют доступ к гостайне, пройдут проверку СБУ – в том числе и полиграф.

Почему это важно

Принятый закон прямо соответствует требованиям гражданского общества и международных партнеров Украины. Еще в 2014 году после Революции Достоинства создание независимых антикоррупционных структур стало условием для дальнейшей евроинтеграции. Именно поэтому НАБУ и САП были выведены из-под контроля Генпрокуратуры, а их руководство избиралось открытым конкурсом.

После десятилетия работы эти органы приблизились к топ-чиновникам и депутатам. Открыты дела против десятков чиновников, включая главу Верховного Суда, главу Фонда госимущества, вице-премьера, народных депутатов.

Это, очевидно, не всем понравилось. Поэтому депутаты поддержали противоречивый закон, который "скрыто" лишил САП и НАБУ независимости. Документ протащили в спешке, а президент подписал его без лишней огласки.

Реакция общества была мгновенной – митинги, критика со стороны правозащитников и Запада. Например, в Европарламенте заявляли, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи. В Сенате США высказывали опасения, что новый закон подрывает прогресс в антикоррупционной программе. В ответ президент Зеленский подал новый законопроект, который и был сегодня поддержан.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 2016-го до 2025 года НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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