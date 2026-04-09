Вернут гол? В УАФ признали грубую ошибку судьи против 'Динамо'. Видео

Судейская бригада Дмитрия Панчишина неправомерно отменила гол форварда киевского "Динамо" Матвея Пономаренко в ворота львовских "Карпат" в матче 22-го тура Премьер-лиги Украины. 20-летний голеадор столичного клуба чисто выиграл борьбу у голкипера соперников и отправил мяч в сетку.

Об этом заявил консультант по арбитражу комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Никола Риццоли, чей разбор эпизода выложен на официальном YouTube-канале организации. Авторитетный в прошлом итальянский рефери подчеркнул, что даже после видеоповтора (VAR) Панчишин должен был оставить в силе свое первоначальное решение засчитать гол.

"После сейва вратаря мяч отскочил в сторону нападающего "Динамо", который первым успел до него добраться. Вратарь с небольшой задержкой также вступил в борьбу, но форвард коснулся мяча раньше, чем тот зафиксировал его в руках. В этом эпизоде нет неосторожного фола, поэтому арбитр обоснованно разрешил продолжить игру, после чего был забит гол. У VAR не было четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом, поэтому оснований для пересмотра не было. Даже в случае пересмотра решение на поле следовало бы оставить без изменений", – сказал Риццоли.

Напомним, Пономаренко отличился в воротах "Карпат" на 85-й минуте при счете 0:1 в пользу львовян. В итоге киевляне проиграли, а Матвей прервал свою восьмиматчевую голевую серию.

