Новая звезда 'Динамо' и сборной Украины женился на красавице-модели. Фото

20-летний нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко женился на своей возлюбленной Ангелине. О торжественном событии молодой футболист написал у себя в Instagram, опубликовав фотографии и видео с церемонии.

Свадьба прошла вскоре после проигранного матча против "Карпат", в котором игрок получил красную карточку. На снимках видно, как пара оформляет брак и позирует с свидетельством о регистрации.

О супруге спортсмена известно немного: ее профиль в социальных сетях закрыт, она не является публичной фигурой. Сам футболист также редко раскрывает детали личной жизни.

Известно, что до свадьбы Ангелина была брюнеткой. Также как и Матвей, любит дорогие автомобили.

Предложение Пономаренко сделал накануне Нового 2026 года. Тогда он опубликовал фото и видео с избранницей, где она ответила согласием.

Пономаренко к апрелю 2026 года закрепился среди самых результативных молодых футболистов страны.

В юношеских турнирах Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19, записав на свой счет 50 голов. В сезоне 2023/24 он установил рекорд первенства, забив 24 мяча в 28 матчах, а также стал лучшим снайпером Юношеской лиги УЕФА в составе "Динамо" U19.

В основной команде киевского клуба форвард повторил, а затем превзошел рекорд по продолжительности голевой серии в УПЛ: он отличался в семи матчах подряд. В сезоне 2025/26 Пономаренко занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

На международном уровне он стал бронзовым призером юношеского Евро-2024 в составе сборной Украины U19. На молодежном чемпионате мира 2025 года за команду U21 форвард забил один мяч в четырех встречах.

В национальной сборной Украины Пономаренко дебютировал в марте 2026 года в матче против Швеции и отметился голом. В квалификации к чемпионату мира 2026 года он забил четыре мяча в четырех играх.

По данным Transfermarkt, в марте 2026 года игрок продемонстрировал наибольший рост трансферной стоимости в УПЛ: оценка увеличилась с 1 до 6 миллионов евро. Нападающий выступает под игровым номером 99.

