'Не знаю, как дальше продолжать': голеадор 'Динамо' высказался о скандале в матче с 'Карпатами'

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко возмутился отменой его гола в матче 22-го тура Премьер-лиги Украины со львовскими "Карпатами". При счете 0:1 в пользу гостей бомбардир "бело-синих" сравнял счет, однако арбитры зафиксировали нарушение игрока против вратаря соперников.

В интервью YouTibe-каналу "Профутбол Digital" Пономаренко, который до этого отличился в восьми матчах подряд, не согласился с решением судей. По его словам, он чисто опередил вратаря "Карпат", который не успел зафиксировать мяч, а рефери просто выдумали повод для отмены гола.

"Да какой мой комментарий? Чистый гол. Посмотрите сами. Я считаю, что забил чистый гол и если такие голы не будут засчитывать, я не знаю, как дальше продолжать. Да, я был первый на мяче. Я видел, что он не зафиксировал его, отпустил от себя. Конечно, что был контакт. Я не говорю, что я его не трогал. Это игровой эпизод, такое случается, но он не зафиксировал мяч. Есть правила, когда вратарь фиксирует мяч, а когда – нет. В динамике видно, что там гол. Тогда делают просто стоп-кадр, когда вратарь не трогает, а руки над мячом, когда он его не фиксирует. И они из-за этого отменяют гол – не понимаю, честно", – сказал Пономаренко.

Отметим, что на последних секундах игры Матвей получил красную карточку за излишние эмоции, а "Динамо" сенсационно потерпело поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, вокруг матча "Полесье" – "Динамо" вспыхнул грандиозный судейский скандал, который завершился отстранением арбитра.

