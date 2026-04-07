Футболист 'Динамо' похвастался неожиданным поступком и быстро удалил фото. Снимок показали в сети

Футболист "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко похвастался, как он газует за рулем своего Bentley Bentayga (цена ~400 000 долларов). На спидометре в этот момент красуется цифра "254 км/ч".

Спустя непродолжительное время 20-летний нападающий удалил провокационный кадр, однако он уже успел разлететься по новостным сайтам.

В сети даже стали делать фотожабу на игрока, сравнивая его с героями культовой голливудской франшизы "Форсаж".

Для справки: Матвей Пономаренко — украинский нападающий киевского "Динамо", который на апрель 2026 года считается одним из самых результативных молодых игроков Украины.

Клубные достижения в "Динамо" (Киев)

Рекорды результативности : Стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19, забив в общей сложности 50 голов. В сезоне 2023/24 установил рекорд юношеского первенства, забив 24 гола в 28 матчах.

Успехи в основной команде (УПЛ) : В марте 2026 года повторил и позже превзошел клубный рекорд "Динамо" по длительности голевой серии в УПЛ, забивая в семи матчах чемпионата подряд. На текущий момент сезона 2025/26 возглавляет бомбардирскую гонку лиги.

Юношеская лига УЕФА: Признавался лучшим бомбардиром турнира в составе "Динамо" U19.

Выступления за сборную Украины

Юношеская сборная (U19) : Стал бронзовым призером юношеского Евро-2024.

Молодежная сборная (U21) : На молодежном ЧМ-2025 забил 1 гол в 4 сыгранных матчах.

Национальная сборная: Дебютировал в марте 2026 года в матче против Швеции, в котором сразу отметился забитым мячом. В квалификации к ЧМ-2026 на его счету уже 4 гола в 4 матчах.

Трансферная стоимость и рыночный статус

Согласно данным Transfermarkt, в марте 2026 года игрок показал самый значительный рост стоимости в УПЛ — его оценка выросла с 1 млн до 6 млн евро. На данный момент выступает под игровым номером 99.

