В современном мире человек стремится к безопасности и развитию. Концепция государства, находящегося в состоянии перманентной войны без конечной цели для отдельного бойца и его семьи, выглядит архаично и ужасно.

Если служба не имеет четких сроков, после которых человек получает гарантированную "бронь" от дальнейшей мобилизации, то такая система, как бы больно это ни звучало, начинает напоминать рабство.

Да, рабство с отпусками, с премиями и формой, но все же принудительное удержание жизни человека в пределах одной структуры без права на выход.

Давайте будем честными: если бы в феврале 2022 года добровольцы знали, что они идут в армию "до последнего дня" (своего или войны – без разницы), львиная доля из них почувствовала бы значительно больше колебаний и далеко не все бы остались в тех очередях. Тогда людей вел порыв защитить свой дом, с верой в то, что это чрезвычайное усилие на время.

Но героизм не может быть бессрочным. Отсутствие четкого ответа на вопрос: "Когда я вернусь к семье навсегда?" – это один из главных барьеров для тех, кто мог бы прийти в армию сейчас.

Анонсированные новые типы контрактов часто только замыливают эту проблему, не давая финальной даты "дембеля".

Мы должны дать себе ответ на философский вопрос: мы строим современную демократию или превращаемся в Спарту? Высшая цель гражданина – служение государству в походах, или государство – это сервис, который должен обеспечивать право человека на жизнь, свободу и счастье?

Если мы выбираем путь милитарного полиса, где человек принадлежит государству, то об этом надо говорить открыто. Возможно, тогда надо менять Конституцию, потому что действующая утверждает, что высшей ценностью является человек.

Украинцам нужно понимание перспективы. Те, кто отвоевал два, три, четыре года и более, имеют право на собственную жизнь. Четкие сроки службы после которых он имеет/получает право на собственную жизнь.

Только тогда, когда государство начнет видеть в военном личность с собственными планами на будущее, а не просто "единицу личного состава", мы сможем построить действительно профессиональную и мотивированную систему обороны.

Готово ли современное государство, а главное власть, к такой честности? Читая проекты изменений в контрактах – у меня возникают большие сомнения.

P.S. Уничтожение грозит всем, но на обороне бессменно стоят только "избранные". За 4 года полномасштабной войны государство не смогло обеспечить мобилизацию всех ресурсов и справедливость. Проблема не в тех, кто уже воюет, а в тех, кто уклоняется. А решение возлагают снова на тех, кто уже воюет, потому что контракты касаются именно их. Направление приложения усилий тупое и популистское, как и все сейчас в нашем государстве, исходящее из властных кабинетов.