В соперниках – сенсация Евро-2024: с кем Украина сыграет после вылета с ЧЕ до конца года

Сборная Украины по футболу завершила выступления на чемпионате Европы в Германии уже по итогам группового турнира. Подопечные Сергея Реброва стали первой командой в истории турнира, которая заняла последнее место в квартете, набрав четыре очка.

Видео дня

Теперь "сине-желтых" ждет выступление в дивизионе В Лиги наций. Соперниками футболистов из Украины станут три других участника Евро-2024 – дебютант и главная сенсация турнира Грузия, которая вышла в плей-офф турнира, крепкая Албания и вице-чемпион континента-96 Чехия.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ЛИГЕ НАЦИЙ

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Отметим, что Лига наций станет одной из возможностей квалифицироваться на чемпионат мира-2026. Поэтому ее результаты очень важны для украинцев. Соперников по отбору к мундиалю в США, Канаде и Мексике "сине-желтые" узнаю в декабре.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик был назван одним из двух лучших футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!