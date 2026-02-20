В сети показали 'здоровую атмосферу' Олимпиады-2026 без россиян. Фотофакт

На Олимпийски играх 2026 года в Милане накануне завершились выступления фигуристок в одиночном катании. Победу по итогам двух видов программы – короткой и произвольной – одержала представительница США Алиса Лиу, которая набрала в сумме 226,79 балла.

20-летняя фигуристка, которая поднялась на вершину пьедестала с третьей позиции, опередила двух фигуристок из Японии – Каори Сакамото и Ами Накаи. А россиянка Аделия Петросян, которой в стране-агрессоре прочили борьбу за "золото" Милана-2026, сорвала один из прыжков и стала лишь шестой.

В социальной сети Threads обратили внимание на поведение призеров турнира. Фигуристки очень тепло отнеслись друг к другу, что, как отметили болельщики, было бы невозможно в присутствии россиянки.

"Здоровая атмосфера на олимпийском подиуме без россиянок", – подписала снимки одна из пользовательниц соцсети. В комментариях ее поддержали, отметив, что допуск представителей РФ выглядит в принципе неправильным.

"Без них везде лучше!, "Вообще удивляюсь, как российских спортсменов допустили к ОИ, это государство вторглось в Украину и ведет войну уже более четырех лет", "Редкий артефакт "слезы русских" добыт", "Вот бы еще мир без русских, как этот подиум без русских", – пишут под фото фигуристок.

