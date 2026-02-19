Организаторы Олимпиады-2026 отказались приглашать главного фигуриста России на показательные выступления

Организаторы Олимпиады-2026 не включили российского фигуриста Петра Гуменника в список участников показательных выступлений. Ранее российские медиа сообщили о его приглашении, но Международный союз конькобежцев подтвердил, что спортсмена на гала-шоу не будет.

23-летний Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании с результатом 271,21 балла, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Победу на Олимпиаде одержал Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58 балла), "серебро" завоевал японец Юма Кагияма (280,06), "бронза" досталась японцу Сюн Сато (274,90).

Список фигуристов для показательных выступлений на 21 февраля включает Шайдрова, Кагияму, Сато, Адама Сяо Хим Фа из Франции, Илью Малинина из США, Чха Джун Хвана из Южной Кореи и Даниэля Грассль из Италии. Представители ISU уточнили, что участников шоу, кроме тройки призеров, выбирают организаторы.

Ранее Okko, "РИА Новости" и Чемпионат.com сообщали, что Гуменник примет участие в показательных выступлениях. В сообщении Чемпионат.com указывалось: "Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Показательные прокаты состоятся по завершении всех соревнований в фигурном катании 21 февраля".

Позже Международный союз конькобежцев опроверг эти данные: Гуменник не будет выступать на гала-шоу, его имя отсутствует в официальном списке приглашённых.

