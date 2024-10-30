'Его ограбили': Уайлдер сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) вновь будет сильнее Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). По словам американского боксера, нашего соотечественника лишили досрочной победы в первом поединке соперников.

Видео дня

Об этом Уайлдер заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News, пишет портал secondsout.com. 39-летний супертяж подчеркнул, что Усик в первою бою с Фьюри нанес сопернику больше урона и заслуженно победил, а теперь все будет зависеть от готовности обоих боксеров к противостоянию.

"В мае был отличный бой, я до последнего не знал, кто победит. Я всегда думаю, что важно, кто что принесет с собой в ринг. Александр был сильнее. Думаю, нокаут в девятом раунде у него точно украли, его ограбили. Подарочки... В конце концов, Усик победил, и мои ему большие поздравления. Что касается реванша, то если бы мне пришлось выбирать, я бы назвал Усика, но посмотрим, что произойдет", – сказал Уайлдер.

Ранее стало известно, что Фьюри хочет устроить трилогию с Усиком, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа (28-4, 23 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!