В России заявили, что бой Усик – Гассиев сегодня прошел бы 'в одну калитку'

Бывший чемпион мира Роман Кармазин с сожалением признал, что бой его соотечественника Мурата Гассиева (33-2, 26 КО) и Александра Усика (24-0, 15 КО) и сегодня завершился бы односторонней победой украинца. 52-летний россиянин выразил уверенность в том, что наш боксер повторил бы результат, которого он добился летом 2018 года в Москве, когда разгромил соперника единогласным решением судей.

Об этом Кармазин заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". При этом представитель страны-агрессорки добавил, что дагестанец бы потушил Усику свет, если бы сумел донести до него свой удар, однако в силу невероятно высокого класса украинца Гассиеву этого сделать не удастся.

"Было бы интересно, конечно, посмотреть их бой. Хотя бы какая-то интрига была, потому что Усик сейчас выносит всех в одну калитку, вообще всех. Равных ему нет. И тут выйдет человек, который может ударить. Реально, если он попадет, то Усик там уснет, потому что Гассиев бьет намного сильнее Усика. Но у него нет обученности. И мы сейчас опять увидим бокс в одну калитку. Усика его на хитрости, на опыте растаскает, к сожалению", – сказал Кармазин.

Отметим, что в середине месяца Гассиев завоевал регулярный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), нокаутировав болгарского ветерана Кубрата Пулева (32-4, 14 КО).

После этого желание подраться с россиянином выразил Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО), который является главным претендентом на проведение поединка против Усика. Американец подтвердил проведение переговоров с украинцем касательно поединка. Он также с троллингом обратился к Александру.

Накануне журнал The Ring назвал Усика лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории. В свою очередь затем Уайлдер заявил, что не считает нашего соотечественника величайшим в истории.

