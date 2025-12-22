Уайлдер на фоне переговоров с Усиком внезапно заговорил о бое с россиянином

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) не исключил, что может выйти в ринг против россиянина Мурата Гассиева (33-2, 26 КО), который в середине месяца завоевал регулярный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Американец посетил бой представителя РФ с Кубратом Пулевым (32-4, 14 КО) и положительное оценил дагестанца.

Видео дня

Об этом Уайлдер заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social. По словам 40-летнего боксера, который сейчас считается главным претендентом на противостояние с украинским суперчемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО), он рассматривает возможность боя с Гассиевым.

"Поздравляю Гассиева. Это был отличный левый хук. Очень коварный удар. Бой с Гассиевым? Я думаю, это был бы прекрасный бой. Гассиев набрал мышечную массу и стал супертяжем. Было интересно, как вес скажется на нем", – сказал Уайлдер.

До этого американец подтвердил проведение переговоров с украинцем касательно поединка. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик впервые признался, почему решил отказаться от пояса WBO. А искусственный интеллект дал прогноз на результат боя украинца с Деонтеем Уайлдером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!