Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков возмутился призывом легендарного Андрея Шевченко вводить санкции в спорте в отношении союзников РФ. Представитель страны-агрессорки повторил традиционную пропагандистскую мантру о невозможности политизации международных соревнований.

Об этом дюков заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо потребовал немедленно допустить российские клубы и сборные к турнирам Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

"Наша позиция хорошо известна: решение, которое было принято в отношении нас, считаем политически мотивированным. Поскольку один из принципов мирового спорта – спорт вне политики, мы считаем, что решение об отстранении должно быть отменено", – сказал Дюков.

Ранее в Государственной думе в истерике назвали слова Шевченко о российских спортсменах "фашистскими лозунгами". А олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо раскритиковала легенду футбола за разжигание вражды по национальному признаку.

Как сообщал OBOZ.UA, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в истерическом припадке назвал Украину страной, "созданной россиянами".

