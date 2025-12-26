Так называемый депутат Государственной думы Дмитрий Свищив нелепо наехал на президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Приспешнику диктаторского режима Владимира Путина возмутил призыв легендарного форварда отстранять от соревнований не только россиян, но и их союзников в войне против нашей страны.

Об этом Свищев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Чиновник обвинил Шевченко в том, что тот разжигает вражду по национальному признаку, а также повторил традиционные кремлевские нарративы об украинских "националистов и фашистов".

"Некогда известный футболист, один из лучших игроков в мире, родившийся в Советском Союзе, говорящий по-русски, заявляет такие вещи, которые никакого отношения к спорту не имеют. Шевченко прочитал по бумажке, которую ему дали политические лидеры Украины. Жалко, что Международный Олимпийский комитет не отреагирует на это. Такие лозунги являются националистическими, фашистскими. Никто не имеет права призывать мировое сообщество отстранять атлетов по национальному признаку", – сказал Свищев.

До этого олимпийская чемпионка и депутатка Госдумы Светлана Журова также цинично раскритиковала Шевченко за слова о российских спортсменах.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

