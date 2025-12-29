Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился отборными пропагандистскими штампами и набросился с оскорблениями на главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Ярого Z-патриота возмутил призыв легендарного форварда отстранять от международных соревнований не только россиян, но и их союзников.

В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" Тихонов выдал целый набор бреда об Украины и самом Шевченко. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который известный своими шовинизмом, назвал нашу страну искусственно созданной россиянами, а главу УАФ – националистом, которых "Хрущев всех выпустил".

"Это еще раз говорит о том, что он настоящий болван, не знающий историю. Кто такая Украина вообще? Это искусственно созданная страна, причем создана была россиянами. Я за то, чтобы все эти националисты исчезли. Это Никита Хрущев выпустил их всех и амнистировал, надо было Сталину их всех расстрелять. И сегодня бы мы жили спокойно. Этот Шевченко, который сказал это, дурак дураком. Я прямо это говорю. Это подчеркивает его нацистский характер. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы", – сказал Тихонов.

Ранее в Государственной думы в истерике назвали слова Шевченко о российских спортсменах "фашистскими лозунгами". А олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо раскритиковала легенду футбола за разжигание вражды по национальному признаку.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

