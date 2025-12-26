'Как относиться к Украине после этого?' Шевченко взбесил олимпийскую чемпионку из России

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко призвал отстранить от международных турниров не только россиян, но и страны, которые их поддерживают. Это вызвало приступ возмущения у олимпийской чемпионки Светланы Журовой, которая нелепо обвинила легендарного форварда в разжигании вражды.

В интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" депутатка Государственной думы выразила уверенность, что россиян в мире якобы поддерживают все больше людей. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавила, что Шевченко не имеет права рассказывать, как нужно относиться к РФ.

"То есть Украина хочет сама с собой соревноваться?! Мы видим тенденцию – поезд дружественных стран, как я его называют, едет в Россию, и все больше желающих в него заскочить. Ладно бы Шевченко заявил о необходимости наказать Россию – это мы уже слышали не раз, но он говорит про другие страны. И как они будут относиться к Украине после этого? По сути его слова касаются Китая, Индии, Бразилии, ряда африканский государств. И им тут говорят, с кем дружить, с кем выступать. Что это за новости?" – сказала Журова.

Ранее эта россиянка выдала пропагандистский нарратив о том, что регионы, которые находятся под оккупацией РФ, не хотят возвращения в состав Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

