В России фитнес-тренер вырубил ногой в живот незнакомую девушку, которая не так посмотрела на его подругу. Видео

В Рыбинске (Ярославская область) полиция начала проверку после нападения фитнес-тренера Ивана Буянова на молодую покупательницу в супермаркете. Мужчина ударил незнакомую девушку ногой в живот после конфликта у входа в магазин.

В управлении МВД по региону подтвердили начало разбирательства: "Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 15 декабря", — сообщили в ведомстве "РИА Новости".

Судя по видеозаписи, Буянов с подругой выходил из супермаркета, когда им навстречу зашла другая девушка. Мужчине не понравилось, что покупательница не так посмотрела не его подругу и якобы не уступила им дорогу.

Качок сделал замечание, а услышав ответ бросился за пострадавшей, толкнул и ударил ногой в область живота, из-за чего та упала на пол.

После резонанса фитнес-клуб, в котором работал Буянов, объявил о прекращении сотрудничества: "Мы не приемлем проявление насилия в любых формах. Сотрудничество с данным тренером было прекращено по итогам внутренней проверки его тренерской деятельности в клубе", — сообщили в пресс-службе сети.

